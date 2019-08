Rapid holte "dreckigen" Sieg

Fußball-Rekordmeister Rapid hat im dritten Anlauf in der neuen Bundesliga-Saison erstmals drei Punkte geholt. Die Freude über das äußerst schmeichelhafte Heim-2:1 gegen Altach am Samstag hielt sich im Lager der Hütteldorfer aber in Grenzen. Ein verärgerter Coach Dietmar Kühbauer sprach von einem "dreckigen" Sieg, die Fans verabschiedeten ihr Team mit einem gellenden Pfeifkonzert.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Fountas traf im Doppelpack