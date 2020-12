Rapid holte in Hartberg Punkte und Selbstvertrauen

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat Rapid am Sonntag im Dreikampf an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga Boden gutgemacht und Selbstvertrauen für das entscheidende Europa-League-Spiel getankt. Die Hütteldorfer siegten in Hartberg mit 3:1, liegen zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter LASK und einen Zähler hinter Meister Red Bull Salzburg. Am Donnerstag können sie gegen Molde einen starken Herbst veredeln.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Kelvin Arase traf in Hartberg gleich zweimal