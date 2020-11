Rapid im Innviertel auf sechsten Saisonsieg aus

Zwei Wochen nach dem 1:1 gegen Serienmeister Salzburg peilt Rapid am Sonntag (17.00 Uhr) in Ried im Spiel der achten Bundesliga-Runde den sechsten Sieg der Saison an. Coach Dietmar Kühbauer, dessen Team als einziges neben den "Bullen" noch ohne Niederlage ist, gab sich im Vorfeld zuversichtlich, warnte aber auch vor den Innviertlern, die zuletzt mit dem 2:0 über Hartberg ihre Misere beendeten: "Es wird ein hartes Stück Arbeit."

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Erstes Wiedersehen seit dem Cup-Viertelfinale 2018