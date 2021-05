Rapid im Saisonfinish zwei Spiele ohne gesperrten Barac

Der Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat am Montag Rapid-Abwehrspieler Mateo Barac wegen einer Tätlichkeit an WAC-Profi Dario Vizinger für drei Partien, davon ein Spiel bedingt, gesperrt. Somit müssen die Hütteldorfer sowohl am Mittwochabend (20.30 Uhr) beim Gastspiel in Salzburg als auch am Sonntag in Graz (17.00 Uhr) ohne den 26-jährigen Kroaten auskommen. Erst am 22. Mai (17.00 Uhr/alle live Sky) im Heimspiel gegen den LASK darf Barac wieder mitwirken.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Ausschluss von Barac (links) am Sonntag beim 1:2 gegen den WAC