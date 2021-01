Rapid in punkto Transfers in Warteposition

Fußball-Vizemeister Rapid befindet sich in der laufenden Transferzeit in der Warteposition. Die Hütteldorfer vermeldeten bisher weder Zu- noch Abgänge, und Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic ließ am Donnerstag keine Tendenz erkennen, ob sich daran demnächst etwas ändert. Der Wiener berichtete lediglich, dass seinem Club mehr Spieler als sonst angeboten werden und es auch immer wieder Anfragen für Rapid-Profis gibt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Barisic gab Puma als neuen Ausrüster ab Sommer bekannt