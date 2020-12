Rapid kämpft mit frischen Kräften um Sieg in Hartberg

Nach der heftigen Rotation gegen Arsenal peilt Rapid am Sonntag in der Fußball-Bundesliga wieder mit der stärksten zur Verfügung stehenden Formation einen Auswärtssieg gegen Hartberg an. Etwa sieben bis acht Spieler dürften im Vergleich zum Donnerstag neu in die Start-Elf kommen, sie sollen dem Tabellendritten den ersten Liga-Sieg nach zuletzt zwei Remis und einer Niederlage bescheren.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer lässt rotieren