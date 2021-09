Rapid-Kapitän Dibon spricht von Karriere-Ende

Rapids verletzungsgeplagter Kapitän Christopher Dibon hat nach einer erneut notwendig gewordenen Knieoperation sein Karriereende in den Raum gestellt. "Das Wichtigste ist, dass ich ehrlich zu mir bin. Ich werde jetzt noch einmal alles geben in der Reha. Ich werde noch voll angreifen. Aber wenn ich nicht mehr der Alte werde, ist Schluss", sagte Dibon dem "Kurier". Es habe ihn schon so oft erwischt, betonte der 30-Jährige. "Ich werde mich nicht mehr operieren lassen."

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Christopher Dibon steht erneut vor dem harten Weg zurück