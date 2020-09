Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic ist laut Angaben des Fußball-Bundesligisten nach seiner Auswechslung im Spiel gegen St. Pölten am vergangenen Wochenende nur "leicht angeschlagen". Der Mittelfeldspieler laboriere an muskulären Problemen, wie Untersuchungen am Montag ergeben hätten. Wann Ljubicic wieder genesen ist, hänge vom Heilungsverlauf ab. Der 22-Jährige musste offenbar wegen einer Leistenblessur vom Feld.

SN/APA (AFP)/JASPER JACOBS Dejan Ljubicic hat muskuläre Probleme