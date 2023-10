Rapid nach 2:3 gegen Klagenfurt wieder im Krisenmodus

Bei Rapid hat sich wieder einmal Krisenstimmung breitgemacht. Nach der 2:3-Niederlage am Sonntag im Allianz Stadion gegen Austria Klagenfurt verharren die Hütteldorfer bei Halbzeit des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga auf Rang sechs, nur eines der bisherigen sechs Meisterschafts-Heimspiele wurde gewonnen. Die logische Folge: gellende Pfeifkonzerte und vereinzelte "Zoki raus"-Rufe.

Trainer Zoran Barisic nahm die Unmutsäußerungen zumindest äußerlich gelassen. "Natürlich ist der Fan enttäuscht, er erwartet sich zurecht mehr Siege von uns. Dass man da unzufrieden ist, kann ich definitiv verstehen. Ich hoffe, dass die meisten Fans sehen, dass sich die Mannschaft insgesamt gut entwickelt", erklärte der Wiener. Barisic weiß aber auch: Er muss liefern. "Natürlich bleiben die Ergebnisse aus. Irgendwann einmal wird das niemand mehr verzeihen."

Rückendeckung erhielt Barisic von Guido Burgstaller, der bei seinem Pflichtspiel-Comeback für Rapid nach einer über eineinhalbmonatigen Verletzungspause das 1:0 erzielte. "Was kann der Trainer dafür, wenn wir den Ball nicht kontrollieren können und daheim drei Tore bekommen? Wir müssen uns alle selbst bei der Nase packen", betonte der Kapitän.

14 Punkte aus 11 Spielen lautet Rapids magere Ausbeute, der Auftritt gegen Klagenfurt ähnelte den bisherigen verkorksten Heimpartien - die Hütteldorfer schienen auf einen Sieg zuzusteuern, ließen sich dann aber aus der Bahn werfen. "Wir haben es geschafft, uns aus der totalen Kontrolle und Überlegenheit selbst zu verstümmeln, indem wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen haben. Dann war gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Solche Tage gibt es im Fußball", resümierte Barisic und meinte außerdem: "Wir haben aus unserer Überlegenheit zu wenig Kapital geschlagen. Das begleitet uns schon die ganze Saison."

Die Ursachen für die regelmäßigen Negativ-Erlebnisse sieht der Coach im psychologischen Bereich. "Fußball spielt sich immer im Kopf ab. Ein Mensch ist kein Roboter." Dabei hatte Barisic auf die befreiende Wirkung des 5:0-Schützenfests vor zwei Wochen bei Austria Lustenau gehofft. "Ich dachte eigentlich, dass wir nach diesem Match genug Selbstvertrauen haben", meinte der 53-Jährige.

Barisic wurde in seinem 200. Pflichtspiel als Rapid-Chefcoach von seinen Kickern eines Besseren belehrt - gegen Klagenfurt standen zahlreiche individuelle Fehler an der Tagesordnung. Diese seien allerdings nicht auf fehlende Klasse zurückzuführen, beteuerte der Ex-Teamspieler. "Ich werde mich hüten, über mangelnde Qualität meiner Spieler zu sprechen, im Gegenteil: Sie haben Qualität." Auch in puncto Einstellung gab es von Barisic keinen Vorwurf. "Alle Spieler geben alles. Manchmal fehlt das Quäntchen Erfahrung oder das Quäntchen Glück."

In der aktuell schwierigen Situation werde sich demnächst die Spreu vom Weizen trennen, prophezeite der Trainer. "Die Guten werden noch stärker daraus hervorgehen, und die weniger Guten werden es nicht schaffen."

Weit besser als für Rapid läuft es derzeit für Austria Klagenfurt. Die viertplatzierten Kärntner befinden sich nach acht Punkten aus den vergangenen vier Runden voll auf Kurs Richtung dritter Meistergruppen-Teilnahme in Folge. Nach dem Grund für die Erfolge gefragt, antwortete Peter Pacult lächelnd: "Der Trainer heißt Peter Pacult."

Der Wiener verteilte aber auch Lob an seine Truppe. "Die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter, in der Mannschaft herrscht eine sehr gute Stimmung. Mit einem Teamgefüge kann man vieles kompensieren." Dennoch wird man am Wörthersee nicht übermütig. "Das Ziel ist selbstverständlich nach wie vor der Klassenerhalt. Wir fangen nicht zum Träumen an", sagte Pacult.

Platz vier interessiere ihn in etwa so, "als ob in Peking ein Radl umfällt", erklärte der frühere Rapid-Meistermacher, sprach aber auch von einer "tollen Momentaufnahme. Doch man muss nur schauen, wie in der Tabelle alles zusammenpickt. Es kann sich alles sehr schnell wieder drehen."