Rapid kommt nicht in die Gänge - Europacup-Platz wackelt

Rapid hat den Stolperstart in die Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga am Samstag fortgesetzt. Nach dem Heim-1:1 gegen Sturm Graz bleibt nicht nur der von den Steirern gehaltenen zweite Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt, in weiter Ferne. Mittlerweile ist für die Hütteldorfer sogar ein Europa-League-Start in Gefahr.

SN/APA/HANS PUNZ Rapid kreierte kaum Torchancen