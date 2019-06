Rapid laut market-Studie beliebtester Bundesliga-Verein, Salzburg Zweiter

Österreichs Fußball-Rekordmeister SK Rapid ist laut einer von der Bundesliga in Auftrag gegebenen market-Studie der beliebteste Verein der höchsten Spielklasse in Österreich. 33 Prozent der Fußballinteressierten gaben an, die Hütteldorfer gegenüber allen anderen Clubs zu präferieren. Das entspreche "einer Zunahme um acht Prozentpunkte gegenüber der Vorsaison", teilte Rapid am Dienstag mit.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Die meisten Fans hat der SK Rapid