Rapid-Legenden zu Wahlkampf: "Lasst Mitglieder entscheiden"

Anlässlich der Diskussionen um die Nachfolge von Rapid-Präsident Michael Krammer haben sich nun auch sieben Legenden von Österreichs Fußball-Rekordmeister zu Wort gemeldet. "Lasst die Mitglieder entscheiden", hieß es in einem am Donnerstagvormittag veröffentlichten Offenen Brief von Ernst Dokupil, Herbert Feurer, Kurt Garger, Christian Keglevits, Michael Konsel, Hans Krankl und Peter Pacult.

SN/APA (Archiv)/Guenter Artinger Auch Rapid-Legende Hans Krankl meldet sich zu Wort