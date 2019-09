Rapid machte mit 3:1-Derbysieg Austrias Fehlstart perfekt

Mit einem 3:1-(1:1)-Auswärtssieg im 329. Wiener Derby hat sich Rapid am Sonntag die Vorherrschaft in der Bundeshauptstadt zurückgeholt. Der TSV Hartberg feierten am Sonntag einen 3:1 (2:0)-Sieg in St. Pölten und festigten Platz fünf in der Tabelle. Sturm Graz bleibt nach dem 2:1-Sieg gegen Altach am Sonntag in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga seit 16 Duellen ungeschlagen.

