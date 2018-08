Rapid mehrere Wochen ohne Youngster Thurnwald

Fußball-Bundesligist Rapid Wien muss einige Wochen auf Außenverteidiger Manuel Thurnwald verzichten. Der 20-Jährige erlitt am Sonntag beim Ligagastspiel beim LASK (1:2) einen Muskeleinriss im linken Oberschenkel. Das gab sein Club am Donnerstag vor dem Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Europa League gegen FCSB (20.30 Uhr/live ORF eins) bekannt.

Thurnwald wird den Hütteldorfern damit nicht nur in den Duellen mit dem rumänischen Rekordmeister, sondern auch in den folgenden Wochen fehlen. Quelle: APA