Rapid mischt auch dank Comeback-Qualitäten weiter vorne mit

Rapid hat sich eine "schöne" Länderspielpause erarbeitet. Die Wiener holten sich am Samstag mit einem spät fixierten 3:2 in Mattersburg den vierten Sieg in den jüngsten fünf Runden und mischen im Kampf um die Nummer zwei in der Fußball-Bundesliga hinter Serienmeister Salzburg voll mit. Das auch dank der neu gewonnenen Auswärtsstärke. In der Fremde gab es bisher ein Remis und zuletzt vier Siege.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Die Hütteldorfer haben sich ein bequemes Punktepolster aufgebaut