Rapid nach 1:2 gegen WAC über Elferpfiff schwer verärgert

Rapid hat es am Sonntag nicht geschafft, vorzeitig Platz zwei in der Fußball-Bundesliga zu fixieren - und der Schuldige dafür war schnell gefunden. Schiedsrichter Christopher Jäger pfiff am Sonntag im Allianz Stadion einen Elfmeter, der die Partie gegen den WAC kippen ließ und schließlich zu einem 2:1-Auswärtssieg der Kärntner führte.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Kühbauer nach Rapid-Niederlage über Schiedsrichter verärgert