Rapid nach 4:0 gegen Sturm Graz auf Platz drei

Rapid hat sich am Sonntag in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Platz drei verbessert. Die Hütteldorfer zogen mit einem 4:0-Heimsieg über Sturm Graz um einen Punkt am LASK vorbei und liegen nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz hinter dem zweitplatzierten WAC. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt weiterhin sieben Punkte.

SN/APA/HANS PUNZ Arase und Fountas als Väter des Rapid-Sieges