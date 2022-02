Rapid nach EC-Out in Liga mit 2:0-Sieg und "super Reaktion"

Rapid hat sich das erhoffte Endspiel im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga erarbeitet. Nach einem 2:0-Erfolg bei WSG Tirol am Sonntag gehen die Hütteldorfer als Sechster in das letzte Spiel des Grunddurchganges kommenden Sonntag gegen den Vierten Austria Klagenfurt. In Sicherheit wiegen können sich die Wiener nicht, sie benötigen weitere drei Punkte, um die dahinter lauernde Konkurrenz fix auf Distanz zu halten.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Grüll leitete den Sieg via Freistoßtor ein