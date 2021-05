Rapid nimmt gegen LASK Endrang zwei ins Visier

Rapid befindet sich vor der letzten Runde der Fußball-Bundesliga-Saison in einer kuriosen Situation. Sollte am Samstag das Heimspiel gegen den LASK gewonnen werden, wäre man im Fernduell mit dem punktegleichen, beim WAC antretenden Sturm Graz ziemlich sicher Zweiter und damit in der Champions-League-Qualifikation. In diesem Fall bestünde aber auch die Gefahr, in keiner Europacup-Gruppenphase dabei zu sein.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Rapid-Coach Kühbauer will Saison als Vizemeiszter beenden