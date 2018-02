Rapid-Präsident gegen Bundesliga-Livespiele auf A1 TV

Rapid-Präsident Michael Krammer hat sich dagegen ausgesprochen, die vier ab der kommenden Saison verbliebenen Bundesliga-Livespiele im Free-TV an den Kabelanbieter A1 TV zu vergeben. "Wir sind weiterhin höchst interessiert daran, dass Fußball nicht ausschließlich hinter einer Paywall stattfindet", sagte Krammer am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Sport-Sponsormarkt in Wien.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Die Reichweite durch Free-TV sei wichtig für Vereine und die Sponsoren