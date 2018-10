Rapid-Präsident Krammer übte scharfe Kritik an Spielern

Sollte es für die Rapid-Spieler in den vergangenen Wochen eine gewisse Schonfrist gegeben haben, so dürfte sie spätestens seit Donnerstag vorbei sein. Präsident Michael Krammer reagierte erzürnt auf den Auftritt beim 0:5 gegen Villarreal und übte heftige Kritik an den Profis, während Trainer Dietmar Kühbauer und Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel volle Rückendeckung genießen.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Kühbauer genießt noch Rückendeckung