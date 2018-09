Rapid-Präsident Krammer warb um "Zusammenhalt und Vertrauen"

In einem offenen Brief an die Anhängerschaft von Rapid Wien hat Club-Präsident Michael Krammer am Samstag um "Zusammenhalt und Vertrauen" innerhalb der grün-weißen Anhängerschaft aufgerufen. Damit reagierte der 58-Jährige auf die anhaltenden Proteste in- und außerhalb des Stadions beim derzeitigen Siebenten in der Fußball-Meisterschaft.

SN/APA/HANS PUNZ Der Aufruhr bei Rapid ist nach wie vor groß