Rapid reduziert Bewerbungen für Präsidiumswahl auf vier

Für die Wahl des neuen Präsidiums von Fußball-Bundesligist Rapid sind nur noch vier Listen im Rennen. Das sechsköpfige Wahlkomitee befand bei einer Sitzung am Dienstag, dass vier der sechs Bewerbungen "sowohl den formellen als auch den inhaltlichen Voraussetzungen entsprechen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Mittwoch. Zwei Bewerbungen erfüllten die Bedingungen nicht und schieden aus.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Vier Bewerbungen für die Präsidiumswahl von Rapid sind noch im Rennen