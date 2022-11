Rapid schafft in Hartberg spät versöhnlichen Jahresabschluss

Rapid hat in Hartberg spät den versöhnlichen Jahresabschluss fixiert. Die Hütteldorfer siegten am Samstag durch ein Abstauber-Tor von Bernhard Zimmermann (88.) mit 2:1 und gehen damit wohl als Tabellenvierter in die Winterpause. Hartberg um den angezählten Trainer Klaus Schmidt erlebt die Jahreswende indes am Tabellenende.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Rapid jubelt in Hartberg spät