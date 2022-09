Rapid sieht sich vor Heimspiel gegen WAC im Aufwärtstrend

Der SK Rapid befindet sich laut Trainer Ferdinand Feldhofer seit dem blamablen Out im Conference-League-Play-off gegen den Vaduz leicht im Aufwind. Die darauffolgenden Auftritte gegen Sturm Graz (1:2), Allerheiligen (Cup/2:0) und Altach (1:0) lassen den Steirer dem Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den WAC optimistisch entgegenblicken. "Wir müssen an die positive Reaktion nach Vaduz anschließen", forderte Feldhofer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Feldhofer peilt mit Rapid Sieg gegen WAC an