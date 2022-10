Rapid sinkt immer tiefer - Barisic beschwört Zusammenhalt

Rapid schafft es inmitten einer veritablen Krise immer wieder, einen neuen Tiefpunkt zu erreichen. Die Leistung am Samstag in der ersten halben Stunde gegen Austria Klagenfurt war ein einziger Offenbarungseid, das 0:1 gegen die Kärntner bedeutete die fünfte Pflichtspiel-Heimniederlage in Folge. Das Minimalziel, der Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga, rückt in immer weitere Ferne.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Austria Klagenfurt stürzte Rapid noch tiefer in die Krise