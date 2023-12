Rapid gewinnt auch zweites Spiel unter Klauß

Der SK Rapid hat auch das zweite Spiel unter Neo-Trainer Robert Klauß gewonnen. Bei Nachzügler WSG Tirol siegte Grün-Weiß am Dienstag mit 2:1 (0:0), gewann erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge und rückte einen Platz vor den WAC auf Platz sechs vor.

BILD: SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Rapid behält im Schneegestöber von Innsbruck die Oberhand

Im zweiten der letzten beiden Nachholspiele vom vergangenen Wochenende setzte sich Altach im Ländle-Derby zuhause gegen Schlusslicht Austria Lustenau mit 3:0 (1:0) durch und hat als Zehnter bereits 13 Punkte Vorsprung auf den letzten Platz.