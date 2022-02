Rapid spielt gegen Red Bull Salzburg auch mit der Wut im Bauch

Zum Auftakt der Frühjahrssaison in der Fußballbundesliga am Freitag darf Rapid gegen Red Bull Salzburg nur 2000 Zuschauer in die Allianz-Arena lassen. Samstag wäre das Stadion voll gewesen.

SN/GEPA pictures Salzburgs Brenden Aaronson überzeugte zum Saisonstart im Cup gegen den LASK.