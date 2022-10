Rapid strebt in Ried Rehabilitierung für Derby-Niederlage an

Rapid strebt am Samstag in der Fußball-Bundesliga eine zumindest teilweise Wiedergutmachung für die Derby-Niederlage an. Auf das Heim-1:2 am vergangenen Sonntag gegen die Austria soll nun ein Auswärtserfolg gegen die SV Ried folgen, um wieder in die Top sechs vorzustoßen. Die Innviertler sind zwar Tabellenletzter, zeigten sich zuletzt aber deutlich verbessert, wie der 2:1-Sieg beim WAC bewies.

SN/APA/CHRISTIAN HOFER/CHRISTIAN HO Rapid-Trainer Feldhofer fordert drei Punkte in Ried