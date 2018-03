Rapid-Stürmer Joelinton nicht schwerer verletzt

Rapid-Stürmer Joelinton hat sich im Bundesliga-Spiel in Salzburg am vergangenen Sonntag nicht wie befürchtet schwerer verletzt. Der brasilianische Stürmer musste beim 0:1 der Wiener im Finish aufgrund einer Knieblessur vom Spielfeld. Nach einer genaueren medizinischen Untersuchung gab Rapid am Dienstag Entwarnung, Bänder seien keine verletzt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Joelintons Einsatz am Wochenende ist aber unsicher