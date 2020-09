Rapid-Stürmer Pavlovic wechselt zu Bröndby

Rapids Stürmer-Flop Andrija Pavlovic verlässt den Fußball-Bundesligisten nun endgültig. Der 26-jährige Angreifer aus Serbien, der bereits in der Vorsaison an APOEL Nikosia verliehen gewesen war, wechselte zum dänischen Erstligisten Bröndby. Damit hat Rapid in angespannten finanziellen Zeiten einen Gutverdiener im Kader angebracht.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der Serbe geht nach Dänemark