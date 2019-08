Rapid-Tormann Strebinger unterzieht sich Eingriff am Herzen

Richard Strebinger wird sich in der Länderspielpause einem Eingriff am Herzen unterziehen. Wie der Rapid-Torhüter am Mittwoch auf Facebook schrieb, trat im Bundesliga-Match gegen den LASK "eine harmlose Herzrhythmusstörung auf, die jedoch bei körperlicher Belastung zu Schwindelanfällen und einem Kreislaufproblem führt". Der Fußballprofi war deswegen am Samstag nach 28 Minuten ausgewechselt worden.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Lässt sich wegen Herzrhythmusstörung operieren