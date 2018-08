Rapid trotz Sieges mit "sehr viel Luft nach oben"

Souverän ist die Generalprobe nicht ausgefallen. Im vierten Anlauf nimmt Rapid aber erstmals in dieser Saison einen Erfolg aus der Fußball-Bundesliga mit in ein folgendes Europacup-Spiel. Am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) geht es in Bukarest gegen FCSB um den Einzug in die Europa League. Das glückliche 2:1 am Sonntag gegen Wacker Innsbruck soll als Moralinjektion dienen.

SN/APA (Oczeret)/HERBERT P. OCZERET Trainer Djuricin: "Es fehlt uns an Ruhe und Routine"