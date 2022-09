Rapid verharrt im Krisenmodus

Das Heimspiel gegen den WAC hätte für Rapid zum Befreiungsschlag werden können, doch anstatt mit einem Sieg auf Platz drei vorzustoßen, steckt man wieder tief in der Krise. Das 1:3 am Samstag gegen die Wolfsberger hinterließ Ratlosigkeit in der Mannschaft und der sportlichen Führung sowie Verärgerung in der organisierten Fanszene. Diese Mixtur, gepaart mit dem Machtvakuum aufgrund des bevorstehenden Präsidiumswechsels, lässt für die nähere Zukunft nichts Gutes erahnen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Feldhofer trotz Heim-1:3 gegen WAC kämpferisch