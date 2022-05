Rapid verlängert mit Tormann Unger bis 2024

Fußball-Bundesligist Rapid hat den Vertrag mit Tormann Bernhard Unger um zwei Jahre verlängert. Wie die Wiener am Samstag mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige ein Arbeitspapier bis 2024. In der laufenden Spielzeit kam Unger zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga und stand zweimal für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer in der 2. Liga im Tor.

"Heuer hat er bereits bewiesen, dass man auf ihn auch in der Bundesliga zählen kann, und ich freue mich, dass er bei uns an Bord bleiben wird", sagte Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport. Ligakonkurrent TSV Hartberg verlängerte unterdessen das Arbeitspapier von Goalie Raphael Sallinger ebenfalls um zwei Jahre bis 2024. Der 26-Jährige stand in der abgelaufenen Saison insgesamt sieben Mal zwischen den Pfosten der Hartberger, fünfmal in der Liga, zweimal im Cup.