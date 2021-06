Rapid verlängert Vertrag mit Club-Ikone Sonnleitner nicht

Rapid wird den Vertrag mit Verteidiger-Urgestein Mario Sonnleitner nicht verlängern. Der 34-Jährige verabschiedete sich am Samstag via Club-Aussendung nach elf Jahren und 357 Pflichtspielen vorerst vom Fußball-Bundesligisten. Nur acht Feldspieler können auf mehr Club-Einsätze verweisen. "Auf meine Unterstützung kann Rapid immer zählen, ich sage nicht Lebewohl, ich sage nur bis später und werde für Rapid immer allzeit bereit sein, egal in welcher Funktion", sagte Sonnleitner.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Mario Sonnleitner hielt für Rapid elf Jahre seine Knochen hin