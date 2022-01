Rapid verlängert Vertrag von Abwehrchef Hofmann bis 2025

Während der Transfer von Ercan Kara in die Major League Soccer unmittelbar bevorsteht, hat Rapid einen Leistungsträger langfristig gebunden. Der mit Saisonende auslaufende Vertrag von Abwehrchef Maximilian Hofmann wurde um drei Jahre bis Sommer 2025 verlängert. Das verlautete der derzeit im Trainingslager in Belek weilende Fußball-Bundesligist am Sonntag. Hofmann ist neben Christopher Dibon, Filip Stojkovic und Srdjan Grahovac einer der aktuellen Kapitäne der Hütteldorfer.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Hofmann schnürt auch zukünftig die Schuhe für Rapid