Rapid verlängerte mit Tormann Gartler

Fußball-Vizemeister Rapid Wien hat den Vertrag mit Torhüter Paul Gartler bis 2023 verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 24-jährige Gartler spielt seit neun Jahren bei Rapid, vergangenen Sommer debütierte er in der Kampfmannschaft. In der abgelaufenen Saison kam der Steirer auf zwölf Einsätze, im Frühjahr hatte er aber gegenüber Richard Strebinger das Nachsehen.

SN/APA/NTB/SVEIN OVE EKORNESVAG Paul Gartler bleibt dem SK Rapid verbunden