Rapid verleiht Fallmann an zweite Mannschaft von SC Freiburg

Fußball-Bundesligist Rapid hat U21-Teamspieler Pascal Fallmann leihweise abgegeben. Wie die Wiener am Freitag vermeldeten, unterschrieb der Rechtsverteidiger einen Leihvertrag über eine Saison beim SC Freiburg II. Fallmann kam in der vergangenen Saison nur in der zweiten Rapid-Mannschaft in der 2. Liga zum Einsatz, durch den Abstieg von Rapid II in die Regionalliga fiel diese Möglichkeit jedoch weg. Freiburg II spielt in der dritten Liga in Deutschland.

