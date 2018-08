Eigenbauspieler Kelvin Arase wird von Fußball-Bundesligist Rapid Wien verliehen und wechselt als Kooperationsspieler zum SV Horn in die 2. Liga. Der 19-Jährige brachte es bisher auf fünf Profi-Einsätze. In dieser Saison kam er für Rapid noch gar nicht zum Einsatz, im vergangenen Spieljahr je einmal in Meisterschaft und Cup.

SN/APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER Arase kam heuer noch nicht für Rapid zum Einsatz