Rapid verlieh Mittelfeldspieler Gashi an Den Bosch

Fußball-Rekordmeister Rapid hat Albin Gashi bis Saisonende an den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch verliehen. Das verlautete Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel am Mittwoch. Für den 21-jährigen Offensivspieler ist es das zweite Leihgeschäft in Folge, nachdem er vergangene Saison für den Wiener Zweitligisten FAC tätig war.

"Ich denke, dass es eine sehr gute Lösung ist", sagte Bickel. Gashis Vertrag bei den Hütteldorfern läuft noch bis Sommer 2020. Zudem gab es weitere Personal-News: Der Vertrag des bei der zweiten Mannschaft tätigen 19-jährigen Innenverteidigers Patrick Obermüller wurde vorzeitig bis 2021 verlängert. Quelle: APA