Rapid verlieh Stürmer Pavlovic an APOEL Nikosia

Der SK Rapid hat nach Deni Alar einen weiteren Stürmer verliehen. Andrija Pavlovic wurde für eine Saison an APOEL Nikosia abgegeben, wie die derzeit im Trainingslager in Bad Zell weilenden Wiener am Freitagabend bekannt gaben. Der zypriotische Fußball-Erstligist besitzt auch eine Kaufoption auf den Serben.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Pavlovic geht in der neuen Saison in Zypern auf Torjagd