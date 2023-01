Rapid verliert ersten Test in Belek - Salzburg gewinnt

Rapid Wien hat das erste von drei Testspielen im Trainingslager in Belek mit 2:3 gegen den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw verloren. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten schossen Guido Burgstaller und Leo Querfeld. Christopher Dibon musste nach einer halben Stunde vom Feld, der Verteidiger ist aber nicht verletzt, wie Rapid vermeldete. Dejan Petrovic gab sein Comeback nach knapp einem Jahr Verletzungspause. Red Bull Salzburg schlug indes Sparta Prag in Marbella 2:1.

Im ersten Testspiel im spanischen Trainingslager schossen Sekou Koita (1.) und Junior Adamu (49.) die Truppe von Trainer Matthias Jaissle, der zur Pause komplett durchwechselte, gegen Tschechiens Rekordmeister zum Sieg. In Marbella fehlen den Salzburgern verletzungsbedingt Justin Omoregie und Samson Tijani sowie der rekonvaleszente Daouda Guindo und Kamil Piatkowski, der vor einem Wechsel steht.

Die "Bullen" haben unterdessen für das Heimspiel in der Europa-League-Zwischenrunde gegen AS Roma am 16. Februar (18.45 Uhr) bereits mehr als 25.000 Karten abgesetzt. Die restlichen Tickets sind seit Montag im freien Verkauf.