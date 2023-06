Rapid verpflichtet Mittelfeldspieler Kaygin von Mainzer U19

Rapid hat sich die Dienste von Dennis Kaygin gesichert. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom U19-Team des deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zu den Hütteldorfern und erhält dort einen Dreijahresvertrag plus Option. Kaygin brachte es auf dem Weg zum A-Junioren-Bundesliga-Titel in der laufenden Saison auf 22 Torbeteiligungen in 19 Partien. Er ist deutscher Nachwuchs-Teamspieler, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt.

Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer bezeichnete den offensiv variabel einsetzbaren Zugang als "hochinteressanten" Spieler. "Dennoch ist es für Dennis die erste Station im Erwachsenenfußball, daher dürfen wir die Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen und werden ihm auch die notwendige Zeit geben, um sich an die österreichische Liga zu gewöhnen", sagte Katzer. Für ihn ist es zweite Transfer, nachdem sich der Club bereits zuvor die Dienste des 20-jährigen französischen BW-Linz-Stürmers Fally Mayulu gesichert hatte.