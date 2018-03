Rapid vor unliebsamem Altach-Gastspiel zuversichtlich

Rapid kämpft am Samstag in der Fußball-Bundesliga auf ungeliebtem Boden um die Rückkehr in die Erfolgsspur. Nach dem 0:1 gegen Red Bull Salzburg soll nun auswärts gegen den SCR Altach ein Sieg her, doch die jüngste Bilanz lässt diesbezüglich für die Hütteldorfer wenig Gutes erwarten. Die vergangenen fünf Auftritte im Ländle bescherten Rapid nämlich zwei Remis und drei Niederlagen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER In Altach ist es für alle Gegner schwierig