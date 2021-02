Rapid Wien bietet für Marco Grüll zu wenig

Ried lässt Marco Grüll im Winter nicht zum österreichischen Rekordmeister gehen.

Der Salzburger Marco Grüll wird bis Sommer beim Fußball-Bundesligisten Ried bleiben. Der Angreifer und Rapid Wien waren sich zwar einig, doch die Wiener wollten die Ablöseforderung von Ried (350.000 Euro) nicht erfüllen. "Wir wollen in der Liga bleiben und werden einen wichtigen Spieler nicht unter Wert verkaufen", erklärt Rieds Sportlicher Leiter Wolfgang Fiala, der bis zum Transferschluss am Montag (17 Uhr) mit Rapid in Kontakt stand. Der Wechsel dürfte aber nur aufgeschoben sein: Grülls Vertrag endet in diesem Sommer, damit ...