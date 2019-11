Rapid will im Heimspiel gegen SKN St. Pölten voll punkten

Nach den jüngsten sieglosen Partien gegen den WAC (1:1) und beim Serienmeister in Salzburg (2:3) möchte Rapid in der Fußball-Bundesliga endlich wieder voll punkten. Da in der 13. Runde am Samstag (17.00 Uhr) Schlusslicht SKN St. Pölten in Hütteldorf zu Gast ist, stehen die Chancen für den Tabellenvierten auf einen vollen Erfolg äußerst günstig.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Rapid versucht Anschluss an Spitze zu halten