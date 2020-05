Rapid will "so hoch wie möglich in Endtabelle stehen"

Österreichs Fußball-Rekordmeister SK Rapid Wien steigt am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein und startet dann in zweieinhalb Wochen am 3. Juni mit dem Schlager auswärts gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die Meistergruppe. "Wir wollen so hoch wie möglich in der Endtabelle stehen", betonte Rapids Sportdirektor Zoran Barisic, dessen Team aktuell Tabellendritter ist.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Rapid-Trainer Kühbauer vermisst die Fans jetzt schon