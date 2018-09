Der SK Rapid muss einige Zeit auf Linksverteidiger Boli Bolingoli verzichten. Der 23-jährige Belgier erlitt im Abschlusstraining vor dem Europa-League-Play-off-Spiel eine Muskelverletzung im Oberschenkel, gab der Club am Samstag bekannt. "Der Publikumsliebling zog sich zumindest keinen Muskelriss zu und somit ist ein Comeback in nicht allzu weiter Ferne absehbar", hieß es in dem Statement.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Längere Pause für den Belgier