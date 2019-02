Rapids fast aussichtsloser Kampf um die Meisterrunde

Der neue Modus in der Fußball-Bundesliga hat seine Wirkung nicht verfehlt. Durch die Liga- und Punkteteilung nach 22 Runden ist früher als zuvor für viel Spannung gesorgt. Vor dem Start ins Frühjahr hat nur der überlegene Tabellenführer Salzburg sein Ticket für die Meisterrunde in der Tasche. Verfolger LASK ist mit einem Plus von elf Punkten bei noch zwölf zu vergebenen Zählern so gut wie durch.

Die Austria hat derzeit die besseren Karten für die Meisterrunde